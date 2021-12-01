В пригороде Киева мужчина открыл стрельбу по людям – полиция задержала его в ходе спецоперации

В городе Вишневое возле Киева полиция провела спецоперацию и задержала подозреваемого в стрельбе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан», - отметил Небытов.

Напомним, в июле в Киеве задержали мужчину, который ранил из охотничьего ружья пришедших к нему с обыском полицейских.