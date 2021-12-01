Высший антикоррупционный суд будет заочно судить топ-менеджера Южно-Украинской АЭС за хищение ₴12 миллионов

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело бывшего начальника управления производственно-технической комплектации Южно-Украинской АЭС Дмитрия Соколова. Он обвиняется в хищении 12,3 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Также судьи удовлетворили ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на заочное осуждение Соколова. Его будут судить заочно по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее, 5 июля бывшему начальнику управления ЮУАЭС Дмитрию Соколову сообщили о подозрении. Соколов сейчас скрывается за границей.

По версии обвинения, в 2011-2012 годах Соколов, используя подконтрольные его сообщнику, бизнесмену Дмитрию Лысенко предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, противоправно завладел средствами «НАЭК «Энергоатом» при закупке оборудования, а именно систем кондиционирования, холодильных и вентиляционных установок. Как выяснилось, оборудование закуплено по завышенным ценам, что нанесло государственному предприятию ущерб на сумму 12,3 миллиона гривен. Соколова и Лысенко также обвиняют и в другом деле о хищении на ЮУАЭС.

Напомним, Высший антикоррупционный суд слушает еще одно дело о коррупции на ЮУАЕС. В нем обвиняют бывшего президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима; его сына Артема; президента DARA Group Эдуарда Самоткала; экс-бухгалтера ООО «Унис-Центр» и ООО «Арстрейд» Светлану Костянецкую и ее сына Антона; Дмитрия Лысенко, Сергея Юркевича, Алексея Масолобова, Алексея Рыбака, Юрия Дмитренко и Владимира Богатчука.