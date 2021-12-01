ГБР в Харькове задержало конвойного полицейского, который продавал наркотики в суде и СИЗО

В Харьковской области сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления, который продавал задержанным наркотики в суде и следственном изоляторе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд.

«Он умудрялся передавать наркотики задержанным даже в помещении суда. После этого он контролировал, чтобы его «клиентов» не осматривали при возвращении в следственный изолятор. Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных», - говорится в сообщении.

Полицейского задержали 13 декабря во время очередного сбыта наркотиков в СИЗО. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Николаеве спецназ полиции задержал лейтенанта полиции Владислава Боброва, мать которого Ирина Боброва является судьей Заводского районного суда Николаева. Лейтенант искал «закладку» с наркотиками и о нем в полицию сообщили случайные очевидцы. После этого глава Заводского райсуда Сергей Щербина принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки».