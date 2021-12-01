Умер Леонид Шараев, который во времена СССР руководил горкомом и обкомом КПСС в Николаеве

В возрасте 86 лет 13 декабря ушел из жизни Леонид Шараев, который во времена СССР был руководителем городского комитета КПСС в Николаеве, а затем областного комитета КПСС на Николаевщине.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Леонид Шараев окончил Николаевский кораблестроительный институт, первый трудовой опыт получил на судостроительном заводе. Затем был на партийной работе в Николаеве, Киеве, Луганске. В 1968-1973 годах возглавлял Николаевский городской комитет партии, с 1980 по 1990 годы был первым секретарем областного комитета партии.

«За время работы Леонида Гавриловича на руководящих должностях город активно менялся: развивалась инфраструктура, появились новые предприятия, был построен новый железнодорожный вокзал, первые многоэтажки, улучшилась транспортная схема, появилось троллейбусное сообщение, проложены трамвайные пути, решался вопрос обеспечения областного центра водой».

«Особое внимание уделялось созданию условий для творческого труда художников, развитию объектов культуры. Николаев был среди городов, где внедрялись передовые технологии, в частности, использовали возможности вычислительной техники в производстве. В то время наш город в числе первых семи в бывшем СССР за успехи в экономическом развитии был награжден орденом Трудового Красного Знамени», - отмечено в сообщении.

С 1990 года Шараев работал на должности первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Украины. С 2001 года – руководитель представительства Николаевского городского совета и его исполнительных органов в Киеве. Избирался депутатом Верховного Совета СССР в нескольких созывах, а также Верховной Рады Украины.

Отметим, что во времена СССР должности главы горкома и обкома партии имели больший вес, чем «параллельные» им должности председателя исполнительного комитета городского совета (эту должность сменил пост мэра) и председателя исполкома областного совета. Т.е. фактически Шараев во главе местных партийных организаций был едва ли не самым влиятельным человеком сначала в Николаеве, а затем в области.