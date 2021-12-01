Харьковская полиция задержала водителя, который совершил смертельное ДТП и 3,5 года скрывался от следствия

Во Львовской области харьковская полиция задержала мужчину, который подозревается в смертельном ДТП.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В июле 2018 года в городе Южное произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и мотоцикла ИЖ. От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель Mitsubishi сразу после ДТП сбежал.

Полицейские установили личность злоумышленника и объявили его в розыск. Спустя почти 3,5 года его задержали в городе Золочев. Задержание провели сотрудники харьковской полиции, 28-летнего подозреваемого доставят в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, ранее в Николаеве суд арестовал водителя автобуса, который насмерть сбил мужчину.