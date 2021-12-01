Лондонская полиция создала адвент-календарь с фотографиями 12 преступников – их намерены найти до Рождества

Полиция Лондона 13 декабря запустила предпраздничную акцию «12 days of Christmas crime». Своеобразный адвент-календарь каждый день раскрывает нового преступника, находящегося в розыске.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Фото особо опасных преступников были опубликованы в надежде, что общественность узнает их и сообщит об их местонахождении.

«Подозреваемые относятся к категории «особо опасных», поскольку они либо разыскиваются в связи с преступлениями с применением насилия, либо известны своим жестоким прошлым», - сообщается на сайте Лондонской полиции.

Рождественский календарь стал частью продолжающейся правоохранительной акции «Зимние ночи», направленной на пресечение насилия в праздничный период.

- Для тех, кто находится в розыске, наше послание ясно – мы не прекратим вас искать, пока вы не будете арестованы. Мы будем использовать технологии и тактику, чтобы догнать вас – вы не сможете вечно скрываться от правосудия. Поступите правильно и сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не испортить Рождество своим родным и близким, - отметил суперинтендант Томас Нотон.

We are looking for 12 wanted suspects across London. Can you help us find them? — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021

Напомним, ранее николаевская полиция объявила в международный розыск подозреваемых в убийстве бизнесмена.

Справка:

Рождественский календарь, адвент-календарь – это открытка или картонный домик с открывающимися окошками, где в каждой ячейке может лежать конфета, шоколадка, чайный пакетик, косметика, фигурка, записка с пожеланиями, молитва или выдержка из Библии, а также другие подарки.