Германия экстрадировала в Украину подозреваемого в мошенничестве на ₴6 миллионов

В Украину из Германии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Гражданин Украины систематически занимался завладением средствами потерпевших путем злоупотребления доверием. Он заключал договоры поставки товаров, выдавал долговые расписки без намерения выполнять взятые на себя обязательства. При этом он не работал и не был зарегистрирован как ФЛП, то есть предпринимательской деятельностью не занимался.

В 2016-2018 годах подозреваемому удалось завладеть средствами пятерых пострадавших на сумму более 6 миллионов гривен. Его деятельность разоблачили при попытке завладеть еще 260 тысячами гривен. В связи с уклонением от следствия в сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. А в январе 2021 подозреваемый был задержан в Германии.

Напомним, ранее в Киеве задержали немецкого бизнесмена, которого Интерпол разыскивал за мошенничество на €1 миллион.