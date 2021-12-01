Суд отпустил под домашний арест и отстранил от должности николаевского прокурора, которого подозревают в «продаже» дела о покушении на убийство за $20 тысяч

Владимир Кузнецов - в центре фото Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для николаевского прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как известно, 9 декабря следователи из Центрального аппарата ГБР и оперативники СБУ вручили подозрение прокурору Николаевской областной прокуратуры. За 20 тысяч долларов он якобы обещал переквалифицировать дело о покушении на убийство на менее тяжкое преступление. В связи с этим в прокуратуру Николаевской области пришли с обысками сотрудники ГБР и СБУ. Подозреваемым оказался прокурор Владимир Кузнецов.

В Офисе Генерального прокурора просили назначить Кузнецову меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал в этом.

При этом суд отстранил его от должности на время следствия.

Также на подозреваемого возложили ряд обязательств: информировать суд, следствие и прокурора о смене места жительства, являться к прокурору и следователю с определенной периодичностью, сдать документы, которые позволяют покинуть в страну.

В ОГП еще не могут сказать точно, будут ли подавать апелляцию на избранную меру пресечения, сославшись на то, что еще изучают решение суда.

Напомним, как хмельницкий экс-прокурор предлагал наркодельцу избежать наказания за $70 тысяч.