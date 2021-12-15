Дело Соборной Площади: В НАБУ не открывали дело по факту пропажи арестованных по ходатайству СБУ документов, о чем в суде заявлял прокурор САП

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не открывали уголовное производство по факту пропажи документов, арестованных в рамках дела о реконструкции Соборной площади в Николаеве, о чем в ходе одного из судебных заседаний озвучил прокурор САП.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Как известно, 13 августа в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для вице-мэра Николаева – директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил суду, что детективы НАБУ в ходе проведения досудебного расследования не нашли всех оригиналов документов по реконструкции Соборной площади.

Вместе с тем, анализ опубликованных судебных решений, проведенный «Преступности.НЕТ» показал, что в январе 2020-го года, по решению Центрального районного суда города Николаева большинство оригиналов документов, которые касаются реконструкции Соборной площади, было арестовано. Решение об аресте документов было принято по запросу следователя Управления Службы безопасности Украины Николаевской области Кравченко по согласованию с николаевским прокурором Денисом Стояновым.

Видео начинается с момента заявления прокурором о факте пропажи документов

В частности, после обыска, были арестованы документы фирмы-проектанта («Урбан-Контракт»), компании, которая монтировала фонтаны («Империя воды Украина»), поставщиков гранита («Укр-гранит»), предприятия, проводившего экспертизу проектно-конструкторской документации («НДІпроектреконструкция»). Также все документы, касающиеся реконструкции Соборной площади, были изъяты и арестованы, у генпдрядчика из города Одессы «Пик-Строй».

По информации «Преступности.НЕТ», детективам НАБУ пришлось восстанавливать доказательную базу, после того, как уголовное производство было передано в антикоррупционное агентство от Николаевского СБУ, которое на тот момент ареста документов по реконструкции Соборной площади, возглавлял Виталий Герсак. Детальной информации о том, оригиналы каких именно документов не попали к детективам НАБУ до сих пор нет.

На вопрос издания о том, было ли Национальным антикоррупционным бюро открыто производство по факту пропажи документов в рамках дела о Соборной площади, арестованных по ходатайству николаевского УСБУ документов, в бюро ответили, что сведения об этом в ЕРДР внесены не были.

Касательно того, был ли следователь УСБУ Кравченко вызван для дачи пояснений об исчезновении вещдоков, и был ли он свидетелем в деле Соборной площади, в НАБУ сослались на недопустимость разглашения сведений досудебного расследования.

Напомним, 10 августа, НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, первый зам Сенкевича снова пожаловался, что из-за НАБУ не могут закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровку.