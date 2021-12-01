ГБР обыскивало мэрию Кривого Рога – чиновников подозревают в миллиардных хищениях

Сотрудники ГБР в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов гривен бюджетных средств при ремонте дорог, строительстве инфраструктурных объектов в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды городского совета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, а работы в основном выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации.

Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы «закрывали глаза» и не реагировали на нарушения.

Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 миллиардов гривен.

ГБР производит проверку изложенных в отчете фактов. В частности, сотрудники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и в частном обществе.

Досудебное расследование продолжается по статье 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, как 10 августа НАБУ пришло с обысками к вице-мэру Кореневу и к замдиректору ДЖКХ Александру Брыжатому из-за Соборной площади – Сенкевич обвинил бюро в политических преследованиях. Их задержали и сообщили о подозрении в хищении ₴27 миллионов на реконструкции Соборной площади - им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. 11 августа суд постановил назначить Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен. 13 августа за Коренева внесли залог и он вышел из СИЗО.

Также напомним, первый зам Сенкевича снова пожаловался, что из-за НАБУ не могут закончить реконструкцию Соборной площади и строительство дюкера в Варваровку.