Вандала, повредившего в Первомайске памятник Героям Небесной Сотни и воинам АТО, нашли в Киеве – он говорит, что действовал на «заказ»

Злоумышленника, разгромившего мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО в Первомайске, полицейские разыскали в столице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, мемориал в центре Первомайска повредили в ночь на 8 декабря.

Оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и Первомайского отдела полиции проработали видео с камер видеонаблюдения, отследили маршрут движения правонарушителя и установили его личность. Им оказался 41-летний житель Киева, которые ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Также полицейские выяснили со слов злоумышленника, что совершил преступление по хулиганским мотивам, за что ему заплатили неизвестные 1500 гривен. В настоящее время эта информация проверяется.

Он прибыл из Киева в Первомайск и в местном магазине купил баллоны с красками. В дальнейшем сделал надписи на мемориальных плитах воинам АТО и молотом повредил часть памятника Героям Небесной Сотни.

15 декабря, при процессуальной поддержке Первомайской окружной прокуратуры дознаватели в сопровождении оперативников прибыли в столицу и вручили киевлянину уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до пяти лет ограничение свободы.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как в Николаевской области вандалы повредили памятник украинскому Кобзарю.