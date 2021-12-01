В Николаеве полиция нашла нелегала из Шри-Ланки, который три года уклонялся от депортации

15 декабря оперативники управления миграционной полиции ГУНП в Николаевской области совместно с работниками управления государственной миграционной службы области обнаружили 40-летнего гражданина Шри-Ланки, который нарушил срок пребывания в Украине и уклонялся от выезда.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские выяснили, что еще в 2018 году решением суда Киева было принято решение о принудительном выдворении мужчины с территории Украины, однако он это решение не выполнил и скрывался.

Полицейские поместили нелегала в пункт временного пребывания иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины, с последующим выдворением. В УГМС инициировали вопрос о запрете въезда в Украину указанному мужчине.

Также нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 203 КУоАП («Нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины»).

Напомним, как на Николаевщине трое нелегалов из Гвинеи спрыгнули с судна и на спасательных кругах добрались к берегу.