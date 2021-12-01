В Черновцах патрульные задержали водителя с рекордной дозой алкоголя в крови

Во вторник, 14 декабря, в Черновцах патрульные полицейские задержали водителя Range Rover со смертельной дозой алкоголя в крови.

Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области.

Range Rover остановили на улице Русской около 23:00. Патрульные отметили, что при общении с водителем заметили признаки сильного алкогольного опьянения. На месте задержания провели тест на алкоголь, показавший рекордный результат – 5,0 промилле.

«Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством, — 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза», - говорится в сообщении.

На водителя составили протокол по ст. 130 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и внесли постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов») КУоАП.

Напомним, что ранее ночью в Николаеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем.