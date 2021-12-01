НАБУ и АМКУ выявили сговор на полмиллиарда при закупке компьютерных программ – семь фирм оштрафовали на ₴105,3 миллиона

НАБУ и АМКУ выявили согласованные действия нескольких украинских компаний и представительств иностранных хозяйствующих субъектов в Украине. Речь идет о публичных закупках программного обеспечения SAP на общую сумму почти 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

Значительную часть материалов, использованных при формировании доказательной базы, Антимонопольному комитету предоставило в рамках межведомственного взаимодействия Национальное антикоррупционное бюро Украины, расследующее соответствующее уголовное производство.

Благодаря сотрудничеству с АМКУ установил, что общества с ограниченной ответственностью «Инфопульс Украина», «Сапран Украина», «САП Украина», «Бриг-Ритейл», «Агеллес», «Беной» и дочернее предприятие «Ителлидженс» со 100%- ю иностранной инвестицией общества «Ителлидженс интернешнл бизнес сервис ГМБХ (Германия)» («НТТ дата бизнес солюшнс») на протяжении 2016-2019 совершали сговоры при закупках.

Заказчиками программного обеспечения были такие государственные учреждения Украины как АО «КБ «ПриватБанк», ГП «НАЭК «Энергоатом», ПАО «Укргаздобыча», филиал ГИОЦ ПАО «Укрзалізниця», Национальный банк Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ и ГП «Полиграфический комбинат «Украина».

Выяснено, что ООО «САП УКРАИНА» предоставляло специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании, имеющие партнерские соглашения. Также о наличии общих интересов и взаимосвязи между ответчиками, их осведомленности о действиях друг друга и системности поведения свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников торгов, согласование ценовых предложений и другие обстоятельства, которые свидетельствуют о согласовании поведения при подготовке и участии в торгах.

Вышеуказанные действия компаний Комитет счел антиконкурентными согласованными действиями с целью искажения результатов торгов. Согласно Закону Украины «О защите экономической конкуренции», штраф за это нарушение может составлять до 10% дохода от реализации продукции компании за год, предшествовавший году наложения штрафа.

АМКУ наложил следующие штрафы:

– ООО «САП Украина» на общую сумму 75 миллионов гривен; – ООО «Бриг-ритейл» на общую сумму 3 259 273 гривны; – ООО «Агелес» на общую сумму 5 632 114 гривен; – ООО «Беной» на общую сумму 12 783 467 гривен; – «НТТ дата бизнес солюшнс» на общую сумму 6 100 798 гривен; – ООО «Инфопульс Украина» на общую сумму 2 200 950 гривен; – ООО «Сапран Украина» на общую сумму 339 999 гривен.

Соответственно, общая сумма штрафов составила 105 316 601 гривен.

Участие в сговорах на торгах, согласно законодательству, также влечет лишение нарушителей права участия в публичных закупках в течение трех лет.

Как отмечали «Наші гроші», SAP – самая дорогая компания Германии и лидер в программном обеспечении для планирования ресурсов предприятий (ERP). Они используются почти всеми крупными компаниями для управления данными обо всем: от наличных средств до заказов на закупку.

В последнее время раздаются многие жалобы, в том числе, от Siemens, Adidas, Volkswagen, на злоупотребление SAP своим положением на рынке. Компания, среди прочего, создает препятствия переходу своих потребителей на программное обеспечение конкурентов, что позволяет ей сохранять свое господство и ставить завышенные цены. И хотя на SAP европейцы делают ключевую ставку в борьбе за безопасную цифровизацию и развитие европейского ИТ-сектора, Еврокомиссия вынуждена быть объективной. А ведь иначе – обвинения в слишком жестком применении антитрастового законодательства только к американским техгигантам будут звучать убедительнее.

С антимонопольными претензиями SAP столкнулась и в США. Компанию обвинил в краже коммерческой тайны и злоупотреблении монопольным положением партнер – Teradata.

Основателем ООО «САП Украина» является немецкая компания «САП CЕ» миллиардера Дитмара Хоппа. Именно она производит программное обеспечение SAP, которое используют компании по всему миру. Представительство с 2010 года возглавляет Максим Матяш, чья зарплата по оценкам участников рынка может составлять 20 тысяч долларов в месяц плюс бонусы от продаж. Немецкий производитель наделил эту ООО полномочиями определять, кому в Украине можно предоставлять статус партнера для продажи и техобслуживания немецкого софта.

Напомним, как НАБУ проводило обыски в «Укрзалізниці» по делу о закупке программ для электронной продажи билетов.