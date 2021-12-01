В Днепре полиция задержала военного, подозреваемого в убийстве своего сослуживца

В Днепропетровской области полиция задержала 32-летнего военнослужащего, который подозревается в убийстве своего 48-летнего сослуживца.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло в ночь на 12 декабря в съемной квартире в Днепре. Между мужчинами возник конфликт, во время которого один нанес второму многочисленные удары ножом. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобиле за город.

13 декабря тело убитого нашли на обочине автодороги вблизи поселка Губиниха. Уже на следующий день полицейские установили и задержали подозреваемого.

Напомним, ранее суд арестовал командира батальона теробороны, подозреваемого в убийстве экс-замвоенкома Николаевщины.