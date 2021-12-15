Пограничники не пустили в Украину россиянина, который заявил, что входит в «команду Путина»

В аэропорту Борисполь пограничники не пустили в Украину 45-летнего гражданина РФ, который прибыл из Абу-Даби.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

На контроле мужчина предоставил документы, которые назвал «паспортом прикрытия». Цель визита в Украину он назвать не мог.

«Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, он работал в «команде Путина», и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медаль «героя России». Но его обманули. Более того, на него начали совершать атаки. Так что он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб. Еще он признался, что испытывал на себе разные «порошки», которые завозили в РФ для спецагентов», - сказано в сообщении.

В итоге мужчину отправили из Украины обратным рейсом в Абу-Даби.

Напомним, ранее пограничники не пустили в Украину криминального авторитета из санкционного «списка Зеленского».