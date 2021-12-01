В Николаеве киевские хирурги провели двоим пациентам сложные операции на сердце

В Николаевской областной клинической больнице провели две операции на открытом сердце.

Об этом сообщается на Facebook-странице больницы.

Операции провели в рамках сотрудничества Николаевской ОГА и Николаевского областного совета с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

«Группа специалистов во главе с руководителем отдела «Хирургии приобретенных пороков сердца», доктором медицинских наук, профессором Владимиром Поповым блестяще провела две сложные операции с использованием аппарата искусственного кровообращения пациентам с пороками сердца. Операции прошли успешно. В настоящее время пациенты находятся в реанимационном отделении с положительной динамикой», - отмечено в сообщении.

Операции такого уровня проводятся на базе областной больницы во второй раз, ранее три сложных операции на открытом сердце были проведены 10 августа этого года группой столичных врачей.