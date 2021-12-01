Инцидент с экс-замглавы МВД Гогилашвили: Арахамия заявил, что если были угрозы, то должны открыть уголовное дело

В случае подтверждения факта угроз в ходе инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием уже экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили необходимо открыть производство.

Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Укринформ».

– Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы, - сказал Арахамия.

Он добавил, что Гогилашвили понес политическую ответственность за свой поступок:

– Его немедленное увольнение – это политическая ответственность.

Комментируя информацию СМИ о наличии у Гогилашвили гражданства Российской Федерации, Арахамия заявил:

– По неформальным каналам мне известно, что это неправда, но я не хотел бы брать сейчас ответственность за эти слова, поскольку кто-то должен это проверить и доказать.

Напомним, в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту.

В связи с произошедшим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили.

Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать расследованию случившегося.

12 декабря в Сети опубликовали новое видео скандального поведения замглавы МВД Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве.

13 декабря Кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.