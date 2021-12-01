Антитеррористическое подразделение СБУ задержало в Киеве 12 членов «ИГИЛ»

В ходе спецоперации в Киеве СБУ прекратила деятельность ячейки международной террористической организации «Исламское государство». У злоумышленников изъято оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров «ИГИЛ», которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года (речь идет о Цезаре Тохосашвили, известному по прозвищу Аль Бара Шишани, - ПН).

По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» на территории Ближнего Востока.

Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях. Для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города.

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружили оружие и патроны к нему, поддельные документы, средства связи. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, как в Киеве СБУ задержала вербовщицу «ИГИЛ».