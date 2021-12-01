Спустя год скандальному экс-прокурору Колосу вручили подозрение по делу о ДТП на ПГУ – суд назначил ему залог в ₴49 тысяч

Евгений Колос, архивное фото Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия на проспекте Героев Украины экс-прокурору Заводского отдела прокуратуры Евгению Колосу. Ему назначили залог в размере 49 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Спустя год (ДТП произошло 11 ноября 2020 года - ПН), 6 декабря в рамках этого дела сообщили о подозрении экс-прокурору Евгению Колосу. Следствие установило, что за рулем BMW в момент совершения ДТП находился он. По результатам экспертизы на подушке безопасности с водительской стороны было именно ДНК Колоса, на подушке с пассажирской стороны были биоматериалы, которые не совпадают с его ДНК. Также присутствие Колоса за рулем авто подтвердил свидетель, который видел, как экс-прокурор после аварии выходил с водительской стороны автомобиля.

Следователь территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, просил суд применить к Колосу меру пресечения в виде залога в размере 49 тысяч гривен.

Адвокат Колоса просил отказать в удовлетворении ходатайства и просил суд применить к подзащитному личное обязательство, поскольку считает, что подозрение необоснованно и риски отсутствуют. Также он акцентировал на «сложном материальном положении» Колоса, поскольку он не работает и находится на учете в центре занятости, и на том, что на иждивении он имеет малолетнего ребенка.

Колос в заседании поддержал позицию своего адвоката.

Суд пришел к выводу, что риски, как и само подозрение, обоснованы, поскольку Колос может скрываться от следствия и суда, сразу после аварии подозреваемый скрылся с места, не вызвал скорую медицинскую помощь, не оказал домедицинскую помощь пострадавшему и не сообщил о ДТП в полицию. Также он, как экс-прокурор, может оказывать давление на потерпевшего и свидетелей по этому делу, и применить меры для уничтожения документов, которые могут иметь значение в производстве.

В результате судья Инна Притуляк удовлетворила ходатайство и постановила применить к Колосу меру пресечения в виде залога в размере 49 тысяч гривен. Кроме того, на него возложен ряд обязанностей: ежемесячно прибывать к следователю; не отлучаться из Николаева без разрешения следователя, прокурора, суда; уведомлять о смене места проживания; воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями по делу.

Судя по всему, эту меру пресечения Колос не обжаловал через апелляционный суд.

Стоит отметить, что в самом постановлении не указано, находился ли подозреваемый в момент аварии в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Добавим, что во время пресс-конференции директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор заявлял, что эта информация будет отображена в самом подозрении.

– Это будет отображено в соответствующем сообщении о подозрении. На данный момент я не могу этого разглашать, поскольку о подозрении еще не сообщено, обвинительный акт в суд не направлен, это может навредить следствию, - сказал тогда Титор.

Напомним, что 11 ноября прошлого года около 23:15 на проспекте Героев Украины произошло столкновение BMW M3 под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водитель Mitsubishi получил значительные травмы. Тогда сообщалось, что BMW принадлежит экс-депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве, а в машине во время ДТП находился сотрудник прокуратуры Евгений Колос, который всячески затягивал проведение ДНК-экспертизы. 30 декабря суд разрешил принудительно отобрать образцы ДНК у прокурора Евгения Колоса, чтобы проверить его причастность к ДТП с пострадавшим. Только 12 февраля у Евгения Колоса взяли анализ на ДНК.

По состоянию на начало июня материалы уголовного производства передали в ГБР. Результаты проведенной ДНК-экспертизы показали, что на подушке безопасности с водительской стороны были биоматериалы уже экс-прокурора Заводского отдела Евгения Колоса.

Тем временем в начале июня директор ТУ ГБР в Николаеве Дмитрий Титор сообщил, что следствие установило полную картину ДТП с участием николаевских прокурора и экс-депутата облсовета, и вскоре в ведомстве отрапортуют о результатах следствия. Но по состоянию на данный момент новой информации о результатах не предоставили.

Стоит также напомнить, что в июле Заводский суд отказал ГБР в принудительном отборе биологических образцов у экс-депутата Николаевского облсовета Белавы по делу о резонансном ДТП. А в августе скандальный глава Заводского суда Сергей Щербина отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП.

Кроме того, свидетельница по этому делу несколько раз не являлась на допрос, в связи с чем суд поручил оперативникам привести ее к следователю.

Также напомним, что в рамках реформы органов прокуратуры Колос, как и остальные сотрудники прокуратур, проходил аттестацию. Но он не прошел анонимное тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники. Ввиду неуспешного прохождения второго этапа аттестации он не был допущен к третьему - собеседованию и практическим заданиям. Приказом тогдашнего и.о. руководителя областной прокуратуры Дениса Ильченко от 23 марта Колоса уволили с должности прокурора Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 с 29 марта на основания решения кадровой комиссии о неуспешном прохождении аттестации. Но Колос подал в суд иск, в котором просил его восстановить и выплатить зарплату из-за «вынужденного прогула» с конца марта текущего года. По состоянию на данный момент суд этот иск не рассмотрел.

Кроме того, ранее сообщалось, что уже экс-прокурор Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры №1 Евгений Колос в 2018 году ездил на незадекларированном автомобиле марки Lexus, и за три года сменил три авто. В 2018 году его даже поймали нетрезвым, когда он находился на водительском сидении незадекларированной машины, но тогда не удалось доказать сам факт вождения транспортным средством, из-за чего административное дело было закрыто.