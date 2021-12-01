На Николаевщине полиция провела рейды среди охотников – с августа выявили 81 нарушение

В Николаевской области полицейские с участием представителей лесного хозяйства, районных организаций общества охотников и рыболовов проводили контроль над надлежащим использованием охотничьего оружия во время охоты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На территории Николаевской области зарегистрировано 18 тысяч 416 владельцев охотничьего оружия, имеющих 22 тысячи 829 единиц охотничьих ружей.

С начала открытия сезона охоты, 8 августа, рейдовые группы выявили 37 нарушений правил охоты и составили 44 административных протокола за нарушение правил обращения оружия.

В ходе отработки полицейские также проводят и разъяснительную работу о необходимости неукоснительного соблюдения при охоте требований Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте».

За нарушение правил охоты виновные будут нести ответственность по статье 85 («Нарушение правил использования объектов животного мира») Кодекса Украины об административных правонарушениях. А если такое нарушение причинило существенный ущерб, причиненный должностным лицом или группой лиц, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 248 («Незаконная охота») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Мероприятия по контролю за соблюдением правил охоты на территории Николаевской области продолжаются.

Напомним, как 4 декабря за пределами села Михайловка Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб. Позже стало известно, что компания мужчин - Александр Жолудь, командир батальона терробороны Василий Рогоза, военком области Александр Иванов и его заместитель - приехали на охоту на общевойсковой полигон «Широкий лан» утром.

Мужчины даже фактически не успели приступить к охоте, как в руках у Василия Рогозы выстрелило ружье. В этот момент Жолудь находился рядом с ним. Дробь попала в него с расстояния в один метр, ранение оказалось смертельным. По словам собеседника издания, Александр Жолудь не был охотником.

6 декабря суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-замвоенкома Николаевщины.