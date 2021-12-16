В Первомайске полиция изъяла на рынке 7 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Первомайске на Центральном рынке полиция провела обыск в торговом павильоне, где продавали контрафактные сигареты.

Об этом сообщили в Первомайском райотделе полиции.

Всего изъяли 6979 пачек сигарет, из которых: 6165 – без марок акцизного налога, а 815 с акцизными марками другой страны. Общая стоимость изъятого составляет около 210 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса Украины («Ввоз в Украину и использование при продаже товаров поддельных марок акцизного налога»).

Напомним, ранее в Николаеве полиция и СБУ накрыли четыре подпольных цеха, где изготавливали фальсификат алкоголя.