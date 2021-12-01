В РФ «воры в законе» отказались признавать «обиженными» заключенных, пострадавших от пыток тюремщиков

Арестанты распространяют по российским тюрьмам воровской прогон (письменное обращение), в котором призывают не относить к низшей касте заключенных, которые стали жертвами насилия со стороны тюремщиков.

Об этом сообщает телеграм-канал «База».

В тексте говорится, что заключённых, которые подверглись пыткам, изнасилованиям и издевательствам со стороны тюремщиков, нельзя понижать в иерархии. Тех, кто уже стал жертвой, арестанты просят не идти на поводу у сотрудников ФСИН и не «ломать» других зеков.

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва подтвердила, что ей известно о таком письме (ОНК – государственная организация по защите прав заключенных). Принятие прогона также подтвердил один из пострадавших в Саратовской колонии. По его словам, обращение создали на «малине» (воровской сходке), где в том числе присутствовал Шакро Молодой. После этого прогон стали распространять по тюрьмам и колониям, однако ещё не факт, что местные авторитеты будут его исполнять.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net сообщил о тысяче видеозаписей ФСИН, на которых запечатлены изнасилования и пытки в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.