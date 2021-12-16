В Мелитополе мужчина во время празднования дня рождения в ресторане подстрелил своего родственника, а во время погони разбил Porsсhe о билборд

В Мелитополе сотрудники полиции с погоней задержали мужчину, который едва не убил своего родственника во время празднования дня рождения в ресторане.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

14 декабря около 19:10 в дежурную часть Мелитопольского райуправления полиции поступило сообщение от работников ресторана, что на улице Ивана Алексеева в Мелитополе возле заведения потасовка со стрельбой.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что пострадавшего мужчину доставили в больницу, а другой фигурант конфликта на автомобиле Porsсhe скрылся с места преступления.

При отработке города на улице Чкалова в Мелитополе полицейские заметили разыскиваемый автомобиль, который передвигался на большой скорости. Водитель автомобиля Porsсhe проигнорировал требование полицейских на остановку и они начали преследовать иномарку.

На перекрестке улиц Чкалова и Молодогвардейцев фигурант не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с металлической рекламной конструкцией.

За рулем иномарки находился мужчина 1988 года рождения, у которого были признаки алкогольного опьянения.

Следственно-оперативной группой установлено, что 14 декабря около 19:00 на улице Ивана Алексеева, возле ресторана во время празднования дня рождения на почве неприязненных отношений после распития спиртных напитков между двумя родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина 1988 года рождения произвел выстрел из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья в сторону 29-летнего родственника. Он ранил его в бедро и нанес проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Мужчину, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Специалисты криминалистической лаборатории ГУНП в во время проведения неотложных следственных действий с места преступления и автомобиля Porsсhe изъяли охотничье ружье и другие вещественные доказательства.

Также полицейские доставили водителя в спецучреждение, где от прохождения медицинского осмотра в присутствии свидетелей он отказался. В отношении правонарушителя составлены протоколы по части 1 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции») и статьи 124 («Нарушение правил дорожного движения, причины повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

15 декабря следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 15 («Покушение на преступление») части 1 статьи 115 («Умышленное убийство)» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в пригороде Киева мужчина открыл стрельбу по людям – полиция задержала его в ходе спецоперации.