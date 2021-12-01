В Николаеве патрульные задержали подозрительного мужчину – при осмотре у него нашли наркотики

В Николаеве в четверг, 16 декабря, патрульные задержали местного жителя с наркотическими веществами.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 9:00 экипажу патрульной полиции поступило сообщение о подозрительном мужчине на улице Мореходной.

Прибыв по указанному адресу для проверки информации, патрульные начали отрабатывать близлежащую территорию. Через некоторое время полицейские заметили схожего по описанию гражданина.

«Во время разговора с патрульными мужчина заметно нервничал и не мог ответить на вопросы правоохранителей. Во время поверхностной проверки у указанного мужчины было обнаружено 34 ампулы и 14 таблеток, вероятно наркотического происхождения», – говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, как 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

Глава Заводского райсуда Сергей Щербина принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки», и обвинил полицию в давлении.