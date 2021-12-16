Жительницу Тернополя осудили за домашнее насилие над мужем – она угрожала сломать ему ноги

В Тернополе к 150 часам общественных работ приговорили женщину за домашнее насилие над бывшим мужем.

Об этом сообщает «УНИАН».

Женщина с ноября 2019 года по май 2020 года систематически совершала психологическое и физическое насилие над теперь уже бывшим мужем, оскорбляла его нецензурными словами, угрожала физической расправой, в частности, поломать ему руки и ноги. Каждый раз мужчина вызывал полицию.

В суде он потребовал взыскать с бывшей жены 10 тысяч гривен морального ущерба. Это требование удовлетворили частично, с женщины взыщут 3 тысячи гривен. Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, а свои действия объяснила неприязненными отношениями с бывшим мужем.

Соседи подтвердили в суде, что супруга систематически употребляла алкоголь, после чего в семье происходили конфликты. Как следствие, соседу приходилось принимать на ночлег пострадавшего, иногда из-за психологического насилия мужчина вынужден был покидать квартиру и пережидать на улице, пока жена успокоится. С 2020 года женщине запрещалось контактировать с мужем, однако она это систематически нарушала.

Напомним, ранее в Днепре женщина вызвала полицию из-за мужа-дебошира, но потом сама напала на патрульных.