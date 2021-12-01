Полиция задержала блогера, который плюнул в лицо харьковскому патрульному

Нацполиция открыла уголовное производство против днепровского блогера, который в Харькове угрожал и хамил патрульным.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Ранее, 4 декабря в Харькове экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mercedes, который двигался без номерных знаков. Водитель авто начал вызывающе выражать свое пренебрежение к сотрудникам полиции.

«Унижение, угрозы, нецензурная брань – все это происходило в присутствии группы лиц, которые приехали «поддержать» мужчину и фиксировали конфликт на видео. Когда один из патрульных приблизился к дебоширу, мужчина плюнул полицейскому в лицо», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали блогера. При обыске в его машине обнаружили и изъяли газовые баллончики, элементы полицейской форменной одежды и проблесковые маячки, запрещенные в свободном обращении, автомобильные номера иностранной регистрации. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что о подозрении объявили блогеру Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков, который опубликовал видео «Плюнул в морду мусору Морозову».

Напомним, что в 2019 году николаевская полиция задержала «рэпера», который на машине наехал на патрульного.

В мае 2021 года в Харькове задержали известного городского блогера, который обматерил патрульных.