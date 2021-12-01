На Николаевщине задержали мужчину, который ворвался в дом пенсионера, избил его и отобрал деньги

В Николаевской области в селе Станционное злоумышленник ворвался в дом лежачего пенсионера, избил и отобрал более 3 тысяч гривен ради выпивки с товарищем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 16 декабря вечером от женщины, которая ухаживает за лежащим пенсионером, она обнаружила его в доме избитым. Дедушка рассказал, что в его дом ворвался мужчина, напал и отобрал пенсию, которую тот получил накануне.

Через несколько часов после получения уведомления от заявительницы правоохранители установили, что к ограблению причастен ранее судимый 32-летний житель этого же села. В дальнейшем злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а сам пострадавший узнал своего обидчика.

При процессуальном руководстве Новобугского отдела Баштанской окружной прокуратуры, злоумышленнику следователи отделения полиции № 1 Баштанского районного отдела объявили о подозрении по части 3 статьи 186 УК Украины «Грабеж». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что ранее николаевская полиция задержала мужчину, который проник на территорию дома и ограбил владелицу.