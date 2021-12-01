Украина снова экстрадировала подсанкционного «криминального авторитета», который незаконно пересек границу и скрывался в Одессе

Из Украины экстрадировали «криминального авторитет» из санкционного списка СНБО, который после возвращения в страну происхождения летом вернулся и скрывался в Одессе.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

41-летний мужчина был лидером этнической группировки в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

Гражданин Армении попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны в мае этого года.

В июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. В четверг, 16 декабря, мужчину задержали.

В пятницу, 17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного воздействия принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения.

Напомним, что в июле этого года Нацполиция и Государственная миграционная служба исправили из Украины в Молдову иностранца, который является криминальным авторитетом и попал в список санкций. Он контролировал деятельность этнических преступных групп, «специализировавшихся» на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей. Кроме того, ему запретили въезжать на территорию Украины. По информации «Преступности.НЕТ», тогда выдворили гражданина Армении Самвела Акобджаняна, проживавшего в Одессе.