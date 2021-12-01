На Киевщине подсудимый напал на конвоиров и сбежал – в течение часа его нашли и задержали

В пятницу, 17 декабря, в городе Бровары полицейские задержали подсудимого, который напал на конвоиров и скрылся.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

«Только что в Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварский горрайонный суд», – написал он.

По словам Небытова, во время вывода подсудимого из автозака, злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. В течение часа беглеца задержали по «горячим следам».

Задержанный ранее неоднократно судимый за совершение краж, находился в СИЗО. Теперь он будет отвечать еще и за нападение на работника полиции и бегство из-под стражи.

Напомним, как 11 января из Новобугского исправительного центра на мопеде сбежал 49-летний осужденный Сергей Ковин. 3 февраля его задержали в Полтавской области при попытке угнать минивен бывшего соседа.