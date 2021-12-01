После проверки НАПК Венедиктова открыла уголовные производства по трем нардепам от «Слуги Народа» и «Европейской Солидарности»

В отношении нардепов партии «Слуга Народа» Александр Куницкого, Николая Кириченко, а также Михаила Забродского от «Европейской Солидарности» генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовные производства по статье о недостоверном декларировании.

Об этом сообщает «Слово и дело», ссылаясь на ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По результатам выводов НАПК и материалов проверок деклараций указанными народными депутатами генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовные производства по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

Издание отмечает, что в декларации Кириченко НАПК выявило нарушений на 1,3 миллионов гривен, в декларации Куницкого — на 2,3 миллионов гривен, а Забродский не указал в декларации арендованный дом площадью 166,2 квадратных метров.

Стоит упомянуть, что НАПК не сообщили, открыто ли производство в отношении депутатки от СН Анны Колесник.

Напомним что ранее, Нацагенство по противодействию коррупции выявило нарушения на 255 миллионов гривен в 64 декларациях - среди них нардепы, чиновники и судья.