Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Об этом известно из трансляци и суда, передает «РБК-Украина».

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные адвокатами политика и прокуратурой. Они обжаловали постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства о применении Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему круглосуточного домашнего ареста.

Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

8 октября Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

12 октября судья Печерского районного суда отправила Виктора Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. В свою очередь прокуратура планирует обжаловать это решение.

До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.

Напомним, как журналисты рассказали об особняке Медведчука на 114 комнат. Там есть шубохранилище, парикмахерская и церковь.