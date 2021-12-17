В Николаеве неизвестный сообщил об угрозе в Заводском райсуде

Вечером в пятницу, 17 декабря, в полицию поступило сообщение об угрозе безопасности в Заводском районном суде Николаева.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение об угрозе безопасности граждан в Заводском суде Николаева, без уточнения характера этой угрозы.

На место были направлены сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС для проверки данной информации.

Стоит отметить, что по данным расписания судебных заседаний, какие-либо резонансные дела в этот день не рассматривались.

Фото: Новости-N

Напомним, что месяц назад в Николаеве неизвестные сообщили о минировании Апелляционного суда.