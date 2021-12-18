Прокуратура с опозданием передала материалы дела о хищении ₴916 тысяч при ремонте больницы в Казанке и суд отказался их рассматривать

Суд закрыл уголовное дело и не принял к рассмотрению обвинительный акт по делу о хищении денег при ремонте денег в Казанке, поскольку прокурор с нарушением сроков передал этот обвинительный акт.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих судебных материалов.

Как известно, в 2018 году Казанковская ЦРБ подписала договор о реконструкции корпуса №1,2 с ООО «СК» Интербуд». Общая сумма работ составляла более 9,5 миллионов гривен. Проекты реализовались также за счет средств Госфонда регионального развития.

Изначально фигурантам – директору подрядной фирмы Михаилу Мазуру и главврачу Ольге Мамотенко – вручили одно подозрение, а вскоре его изменили.

Это уголовное производство начали по материалам Новобугского межрайонного управления УСБУ, а потом расследование продолжали в Казановском отделе полиции.

Установленная общая сумма ущерба благодаря завышению стоимости работ и их некачественного выполнения – порядка 916 тысяч гривен.

Отметим, что прокуратура также обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области, чтобы взыскать с подрядчика этот ущерб, но там дело приостановили до момента решения в суде вопроса о криминальном производстве.

Адвокат фигурантов в декабре обратился в Новобугский районный суда с ходатайством о закрытии уголовного производства, в связи с истечением срока досудебного расследования в отношении.

Судья Наталья Васильченко в решении отметила, что исполняющий обязанности руководителя Баштанской окружной прокуратуры Роман Потужник 8 мая продлил сроки расследования до 10 июня.

За день до окончания сроков досудебного расследования прокурор Казанковского отдела Михаил Мачушенко распорядился, чтобы следователь полиции открыл стороне защиты материалы производства для ознакомления.

Сторона защиты подтвердила, что знакомилась с этими материалами с 15 по 23 июня. Судья отметила, что этот период, согласно Уголовно-процессуальном кодексу, не входит в срок досудебного расследования. Таким образом, срок расследования истек 24 июня.

Обвинительный акт поступил в суд 29 июня. В сопроводительном письме Мачушенко исходящей датой указано 25 июня, то есть с нарушением норм УПК.

Согласно практике Верховного Суда, обвинительный акт должен был быть направлен в суд в пределах сроков досудебного расследования.

Направление прокурором обвинительного акта после окончания досудебного расследования в суд за пределами сроков досудебного расследования в уголовных производствах по преступлениям, которые являются не тяжким или особо тяжкими против жизни и здоровья, исключает приобретение лицом процессуального статуса обвиняемого. Вследствие это делает невозможным рассмотрение в суде уголовного производства по существу и влечет закрытие уголовного производства на основании пункта 10 части 1 статьи 284 УПК Украины.

Утверждение прокурора о направлении обвинительного акта по почте, по мнению судьи, не заслуживают внимания, поскольку во-первых, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, а во-вторых, материалы судебного производства не содержат конверта, в котором поступил обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования.

В итоге судья удовлетворила ходатайство адвоката и закрыла уголовное производство на основании пункта 10 части 1 статьи 284 УПК Украины.

В Николаевской областной прокуратуре сообщили «Преступности.НЕТ», что 13 декабря подали в апелляционный суд жалобу на это решение Новобугского райсуда.

Напомним, как 9 декабря следователи из Центрального аппарата ГБР и оперативники СБУ вручили подозрение прокурору Николаевской областной прокуратуры. За 20 тысяч долларов он якобы обещал переквалифицировать дело о покушении на убийство на менее тяжкое преступление. В связи с этим в прокуратуру Николаевской области пришли с обысками сотрудники ГБР и СБУ. Подозреваемым оказался прокурор Владимир Кузнецов. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для николаевского прокурора, подозреваемого в вымогательстве взятки.

Также напомним, что все нынешнее руководство Николаевской облпрокуратуры и несколько новых руководителей окружных прокуратур выходцы Харьковщины. Как известно, в Харькове родилась и начала свою карьеру Генпрокурор Ирина Венедиктова.