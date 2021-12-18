Угрожал убийством и нанес ₴10 миллионов убытков бюджету: Суд назначил залог в ₴1,1 миллиона бывшему главе Днепропетровского облсовета Удоду

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области разоблачили бывшего главу Днепропетровского областного совета в противоправной деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,135 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Согласно материалам дела, подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества, чем нанес ущерб более чем на 9,7 миллионов гривен. Вопрос продажи имущества ни разу не выносился на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского областного совета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в средствах массовой информации.

Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке.

«Кроме того полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем председателя одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией», - говорится в сообщении.

Экспредседателю Днепропетровского облсовета было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч. 1 ст. 129 («Угроза убийством») Уголовного кодекса. 17 декабря судом ему избрана мера пресечения – залог 1 миллион 135 тысяч гривен.

В Днепропетровской областной прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, дополнительно сообщили, что должностное лицо незаконно приняло решение о передаче в собственность частного предприятия более 500 государственных трансформаторных подстанций в обход процедуры приватизации и вынесения вопроса на рассмотрение депутатам областного совета.

«Прокуратура не соглашается с решением суда и готовит апелляционную жалобу, требуя избрать подозреваемому, занимающему должность первого заместителя председателя одного из городских советов, меру пресечения в виде содержания под стражей», - добавили в прокуратуре.

Следует добавить, что речь идет о Евгении Удоде, который занимал должность главы Днепропетровского областного совета с июня 2010 года по декабрь 2015 года. Избирался в облсовет от Партии регионов. Сейчас Удод занимает должность первого вице-мэра Кривого Рога.

После Революции достоинства генеральный прокурор Виталий Ярема открывал уголовное производство против Удода. По версии следствия, председатель облсовета организовал травлю протестующих Майдана из-за банды «титушек». Однако через месяц производство против Удода закрыли.

В 2017 году Евгения Удода, занимавшего в то время должность первого заместителя городского головы Кривого Рога, МВД объявило в розыск. Тогда Удоду и еще ряду чиновников мэрии Кривого Рога было поставлено в известность о подозрении в растрате бюджетных средств и уклонении от налогов.