Полицейские Херсона за подрыв гранаты в парке задержали двух жителей Николаевщины

Два жителя Николаевской области были оперативно задержаны херсонскими полицейскими по подозрению в том, что те бросили гранату в парке «Херсонская крепость».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В четверг, 16 декабря, вечером на спецлинию Cитуационного центра полиции Херконщины поступило сообщение о том, что в парке областного центра «Херсонская крепость» возле офисного помещения произошел взрыв. Полицейские установили, что неизвестные злоумышленники для совершения преступления использовали гранату. Принятыми мерами по горячим следам работники Херсонского райуправления по подозрению в причастности к преступлению задержали двух жителей Николаевской области. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

Информация о происшествии поступила около 18:15 от представителя частной охранной структуры. За указанной адресом срочно выехали следственно-оперативные группы и руководство областного главка полиции и Херсонского райуправления полиции. В ходе осмотра выяснилось, что взрыв произошел возле двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы.

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, от взрыва никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания. По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа «РГД-5». Работники полиции отработали парковую зону, опросили рядовых граждан, посетителей и работников расположенных на территории парка заведений отдыха. Также были изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших улицах и зданиях.

В ходе проведенных первоочередных следственно-розыскных мер полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое мужчин, которые передвигаются на автомобиле.

С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» выяснилось, что указанное транспортное средство выехало за пределы города и двинулось в направлении Николаевской области.

За подозреваемыми срочно направились группы задержания из числа оперативников Херсонского райуправления полиции и бойцов рати полиции особого назначения. На одной из улиц Николаева правоохранители заблокировали транспортное средство и задержали подозреваемых.

Ими оказались два жителя Николаевской области, возрастом 27 и 30 лет. Мужчины были доставлены в Херсонское районное управление полиции и после проведения первоочередных следственных действий помещены в условия изолятора временного содержания в порядке ст.208 Уголовного процесса Украины. Сейчас им вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.296 «Хулиганство» и ч.1 ст.263 «Незаконное ведение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании им пресечения в виде содержания под стражей. Также задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений, связанных с повреждением имущества как на территории Херсона, так и области.

Напомним, что на Киевщине ранее судимый мужчина в подпольном цехе изготовлял взрывчатки, которые планировал продавать в криминальных кругах.