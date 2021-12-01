В Кривом Роге военный прокурор за рулем Lexus снес остановку и после госпитализации сбежал из больницы, – СМИ

В Кривом Роге мужчина за рулем Lexus снес остановку, после чего закрылся в своем автомобиле и не стал общаться с прибывшими правоохранителями. По информации СМИ, виновником ДТП оказался военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, у которого помимо прочего есть два земельных участка на Николаевщине.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местное издание «Свои. Кривой Рог».

Инцидент произошел вчера около девяти вечера на улице Куприна. В момент въезда в остановку на ней не было людей, поэтому никто не пострадал.

По данным журналистов со ссылкой на свои источники - аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, который после происшествия наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Когда приехала карета «скорой помощи», мужчину осмотрели медики.

«Врачи говорят, что физических травм у правоохранителя нет. А есть только высокое давление, которое может оказаться следствием алкогольного опьянения», - говорится в публикации.

В ходе медосмотра прокурор в машине «скорой» якобы уснул. Журналисты предположили, что мужчина притворился спящим, чтобы не проходить освидетельствование на Драгере. После осмотра Лапоха заявил, что нуждается в госпитализации.

В итоге его доставили в 8-ю больницу с предварительным диагнозом «острая алкогольная интоксикация». По информации издания, освидетельствование прокурор будет проходить уже в понедельник, 20 декабря, под надсмотром работников ГБР, которые уже выехали за ним в больницу.

«После визита коллеги - криворожского военного прокурора Станислава Ламана, Вадим Лапоха покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным данным, за аварию на Лапоху правоохранители составили два админпротокола по 130 и 124 статьям.

«На банковских счетах у Вадима Лапохи почти миллион гривен, а в гараже не только элитный Lexus, но и Mitsubishi Pajero. Семейство Лапох владеет двумя земельными участками в Николаевской области, тремя квартирами в Одессе и Авангарде, а также домиком и земельным участком в курортной Затоке», - сообщает криворожское издание.

Напомним, как вечером 5 декабря 2020 года на пересечении улицы Южной и проспекта Богоявленского в Николаеве столкнулись автомобили Тoyota Land Cruiser и ВАЗ-2105. В результате столкновения ВАЗ вылетел на остановку, а его водитель скончался на месте. При этом точно, кто находился за рулем Тoyota Land Cruiser изначально не было известно – из салона авто убежали двое мужчин с признаками опьянения и оба отрицали факт управления внедорожником.

Позже стало известно, что этот внедорожник записан на фирму депутата от «Нашего Края» Владимира Калашникова. Через время появилась информация, что один из вероятных фигурантов – Алексей Калашников, который является сыном депутата Владимира Калашникова, якобы уехал на отдых и следствие «замерло». А 25 февраля полиция сообщила о подозрении второму фигуранту - Владиславу Аршинову. При этом Аршинов публично заявил, что он не был за рулем машины, а ею управлял Калашников.