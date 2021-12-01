В Николаевской области вандалы устроили погром на кладбище

Николаевские полицейские устанавливают лиц, повредивших 10 памятников на кладбище в селе Михайловка.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Местные жители, пришедшие на кладбище убрать могилы своих умерших родственников, увидели, что поврежден ряд памятников и разбиты надгробные плиты. Об этом сегодня в полицию сообщила исполняющая обязанности старосты села.

«Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы сроком до трех лет», - говорится в сообщении.

Полицейские принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить правонарушителей или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции №6 (Новоодесский ОП) Николаевского районного управления полиции по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 17 или по телефону (05167)-2-13-02, 102.

Напомним, ранее злоумышленника, разгромившего мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО в Первомайске, полицейские разыскали в Киеве.