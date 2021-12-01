Пограничники остановили гражданку РФ, которая пыталась попасть в Украину на угнанной в Германии Toyota

Пограничники на границе с Венгрией остановили гражданку Российской Федерации, которая ехала на угнанном в Германии автомобиле.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Попасть в Украину на машине, которая находилась в международном розыске, пыталась 38-летняя гражданка России. Женщина пересекала границу в пункте пропуска «Лужанка». В ходе мероприятий пограничного контроля на транспортное средство Toyota C-HR 2016 года сработала база данных Интерпола.

Оказалось, что в январе 2021 года авто, которым управляла россиянка, было угнано на территории Германии.

О данном факте пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в Киеве, подтвердивших факт похищения.

В установленном порядке пограничники передали транспортное средство сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как в Запорожье задержали автоугонщика – у него изъяли похищенную Mazda директора Центрального стадиона Николаева.