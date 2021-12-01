Полицейские нашли мужчину, который устроил погром на кладбище в Николаевской области

Полицейские установили злоумышленника, совершившего надругательство над могилами в Михайловке.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, жители Михаловки, пришедшие на кладбище убрать могилы умерших родственников, увидели, что повреждено более 10 памятников и разбиты надгробные плиты.

Полицейским офицерам общины отделения полиции №6 Николаевского районного управления полиции люди рассказали, что видели, как их односельчанин разгромил памятники на кладбище.

55-летний злоумышленник имеет расстройства здоровья и неоднократно проявлял агрессию к окружающим. Пока объяснения своим действиям мужчина не дает.

По факту надругательства над могилами следственные полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса.

Решается вопрос по поводу сообщения злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, как суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы жителя Николаевщины, который повредил больше сотни памятников на кладбище.