Пограничники не пустили в Украину российскую актрису – ее вернули обратным рейсом и запретили въезд на три года

Пограничники не пустили в Украину актрису из Российской Федерации, которая незаконно попадала на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. При оформлении и необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Пограничники выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратно обратным рейсом.

Напомним, что пограничники не пустили в Украину россиянина, который заявил, что входит в «команду Путина».