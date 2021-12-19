Швейцария выдала США россиянина, который разработал для властей РФ систему мониторинга соцсетей и СМИ

Власти Швейцарии экстрадировали в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, разработавшего систему мониторинга СМИ «Катюша».

Об этом сообщили в министерстве юстиции Швейцарии, передает «Новая газета».

Бизнесмена арестовали в Швейцарии по запросу США в марте. Власти последней страны обвиняют его в инсайдерской торговле на десятки миллиардов долларов.

В апреле Россия отправила запрос о выдаче Клюшина, а через несколько дней то же самое сделали и власти США. В конце августа стало известно, что Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена, решив передать его Соединенным Штатам.

Защита предпринимателя дважды обжаловала его арест и даже требовала компенсацию за преследование. В жалобах Клюшин указывал, что «обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего экстрадиции государства», а преступлений, в которых его обвиняют, никогда не совершал.

Собеседник Bloomberg предположил, что с арестом Клюшина может быть связано и дело о госизмене против основателя Group IB Ильи Сачкова. По данным источника издания, Сачкова могли начать преследовать из-за того, что он передавал западным спецслужбам информацию о Клюшине.

Клюшин — учредитель компании «М 13», разработавшей для Администрации президента систему мониторинга СМИ «Катюша».

Как обращала внимание «Медуза», только за прошлый год «М 13» заключила на госзакупках контрактов на 355 млн рублей. В январе этого года компания заключила еще один госконтракт на мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента и правительства.

СМИ связывали Клюшина с телеграм-каналом «Незыгарь». Бизнесмен из-за публикации подал иск к изданию «Проект», и в ноябре 2019 года суд его удовлетворил: «Проекту» пришлось выпустить опровержение. С главного редактора «Проекта» Романа Баданина и автора материала Михаила Рубина также взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.