Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за непригодные катера из «Кузницы»

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны Украины по делу о поставке Вооруженным Силам Украины техники несоответствующего качества.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Установлено, что чиновник в сговоре с руководством ЧАО «Завод «Кузница на Рыболовном» подделал и издал официальные документы, согласно которым окончательный сборник двух десантных катеров «Кентавр» с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными.

Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще.

Более того, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта.

Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – Кузница на Рыболовном.

Поэтому изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна быть принята.

Таким образом, экс-чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (часть 4 статьи 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных за предварительным сговором группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 366 УК Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что ранее ГБР вручило подозрение бывшим топ-чиновникам Минобороны и главе правления «Кузницы на Рыболовском» за поставку некачественных кораблей. В Николаеве ГБР расследовало растрату при продаже НСЗ вооружения для «Кузницы на Рыболовном» и покупке топлива для крейсера «Украина».