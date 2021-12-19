В Хмельницком женщине дали шесть лет тюрьмы за продажу 15-летней дочери в сексуальное рабство

Хмельницкий горрайонный суд признал виновной в торговле людьми гражданку, которая за денежное вознаграждение передала свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Весной 2019 безработная 44-летняя женщина стала принуждать свою несовершеннолетнюю дочь к проституции. Мать прямо говорила девушке, чтобы та нашла выход, потому что нужно погасить кредиты, говоря, что знает, будто та уже «спала» за деньги.

Женщина психологически давила на дочь, угрожала лишить пищи и жилья.

Девушка обратилась в правоохранительные органы и в дальнейшем за сутенера себя выдавал агент полиции.

Разговоры дочери с матерью записывались и были использованы в качестве доказательств в суде. В частности, зафиксировано, как обвиняемая напоминает дочери, что еще неделю назад просила найти человека, который поможет заниматься проституцией, а в ответ потерпевшая отвечает, что такой человек есть, предлагает назначить встречу.

Агент полиции предложил вариант за 30 тысяч гривен передать дочь на летние каникулы для занятия проституцией в Одесской области. При передаче девушки и оплате части вознаграждения в 20 тысяч гривен женщину задержали.

В судебном заседании обвиняемая признала совершение этого преступления и искренне раскаялась, объясняла, что поступила так из-за материальных проблем. Доводы подсудимой и ее адвоката о провокации со стороны правоохранительных органов суд отклонил как полностью опровергаемые доказательствами.

Женщине назначили 6 лет заключения. Суд не согласился назначить условное наказание.

Такое обстоятельство, как наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, уже существовало на момент совершения преступления и не обеспечило ее надлежащего поведения, не служило сдерживающим фактором при совершении преступления в отношении этого же ребенка.

С момента задержания в июне 2019 женщина находится в следственном изоляторе. Поскольку она приговаривается к лишению свободы на длительный срок, а также с учетом тяжести преступления и риска укрывательства, суд оставляет ее под стражей.

В полиции сообщают, что ранее уже привлекали эту гражданку к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира.

Напомним, как 24 ноября в Николаеве полиция накрыла стриптиз-клуб на улице Артиллерийской. По версии следствия, в заведении занимались проституцией, в том числе для этого привлекали несовершеннолетних. Центральный суд избрал организатору и администратору стриптиз-клуба меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже апелляционный суд отправил в СИЗО организаторшу стрип-клуба, ей дали возможность выйти на свободу под залог в 190 тысяч гривен.