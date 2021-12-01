На Черниговщине депутат сбил насмерть велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП

В Бахмаче депутат городского совета совершил смертельный наезд на велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

18 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в ​​Бахмаче водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом.

После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

По данному факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего»).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как вечером 8 декабря на улице Пограничной автомобиль сбил 72-летнего пешехода, а водитель скрылся с места преступления. Позже полицейские выявили на улице Чкалова Chevrolet Volt с характерными для ДТП повреждениями. Возле машины находились 37-летняя женщина и 26-летний мужчина.

Пострадавший пешеход вскоре скончался в больнице. Полиция по подозрению в смертельном наезде задержала директора рестопаба «Мясо House» Наталью Хударь. Подозреваемая в суде уверяла, что не видела пешехода, а сбежала из-за шока. Суд отправил подозреваемую в СИЗО.