Украинец в Польше зарезал своего работодателя

В польском городе Тшчанка задержали 57-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 72--летнего работодателя.

Об этом сообщает RadioZET.

Согласно имеющейся информации, 57-летний украинец утром 15 декабря ударил 72-летнего мужчину ножом в живот, после чего сбежал с места преступления.

В результате полученного ранения потерпевший скончался.

Подозреваемого Ивана К. задержали и взяли под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Освидетельствование показало, что у подозреваемого в организме на момент задержания было 2,6 промилле алкоголя.