На Кировоградщине суд амнистировал экс-сотрудника СБУ, у которого «потерялись» вещдоки на ₴1,25 миллиона

Суд амнистировал бывшего следователя по особо важным делам следственного отдела УСБУ в Кировоградской области, которого судили за утерю вещественных доказательств на общую сумму в 1,25 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В 2015-2016 годах мужчина был старшим группы следователей в производстве относительно незаконного оборота наркотиков.

Из-за небрежного отношения к службе следователь потерял вещдоки — 54 807 долларов, 1 875 евро, 10 фунтов стерлингов. По состоянию на 24 сентября 2015 это составляло эквивалент 1,25 миллиона гривен. Кроме того, потерян iPhone стоимостью 19,5 тысяч гривен.

СБУшник был военным должностным лицом, поэтому его обвинили в небрежном отношении к военной службе (часть 3 статьи 425 УК).

Кроме того, желая скрыть преступление, следователь совершил служебный подлог (часть 1 статьи366 УКУ), а именно составил и подписал ложный документ — реестр материалов досудебного расследования, который вместе с обвинительным актом передал для утверждения прокурору. Согласно этому документу, вещественные доказательства якобы хранились в кассе ФИНВ УСБУ в Кировоградской области.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Как следователь СБУ он лично проводил обыск в городе Александрия Кировоградской области, где была найдена иностранная валюта.

Мужчина соглашается, что в то время не выполнил должной работы по передаче изъятого имущества в камеру хранения.

Учитывая такую ​​позицию обвиняемого, суд ограничился его допросом и изучением данных, характеризующих личность, признав нецелесообразным исследование других доказательств относительно никем не оспариваемых обстоятельств.

Суд определил наказание - 5 лет лишения свободы с запретом в течение 2 лет занимать должности в правоохранительных органах.

В то же время обвиняемый попросил применить к нему амнистию, поскольку он содержит двоих детей младше 18 лет.

Прокурор и потерпевшие против амнистии не возражали. Следовательно, суд освободил осужденного от отбывания как основного наказания, так и дополнительного.

Гражданский иск потерпевшие не заявили, поэтому о возмещении ущерба ничего не известно.

Напомним, как в Николаеве бывшего следователя полиции отдали под суд за кражу ₴368 тысяч с вещдоков по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни.