В России задержали бывшего заместителя Аксенова

В Краснодарском крае задержали бывшего «вице-премьера» аннексированного Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с 2019 года.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили несколько российских изданий, передает «Новое время».

Серов занимал пост «вице-премьера» Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. В феврале 2019-го против него возбудили дело: как сообщали СМИ, согласно материалам, речь идет о взятке в несколько миллионов рублей за помощь с передачей права собственности на землю в курортной зоне города Судак, где Серов в 2010-2017 годах был главой администрации.

ТАСС вскоре после того, как стало известно о деле против Серова, сообщил, что Следственный комитет отменил федеральный розыск бывшего «вице-премьера» Крыма. Данные базы МВД свидетельствуют, что позже Серова объявили в розыск снова.