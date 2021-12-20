Полиция не установила бандитов, которые совершили разбойное нападение на семью топ-менеджера «Зори»-«Машпроект»

Фото с места преступления Следствие не установило личности злоумышленников, которые совершили нападение на семью топ-менеджера ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерия Подымаки.

Об этом говорится в ответе ГУНП на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ночь на 10 марта 2020 года разбойники забрались по лестнице на второй этаж дома на улице Леваневцев и напали на его владельцев. Они избили хозяина дома, а также выстрелили в находящуюся там женщину. После подавления сопротивления разбойники связали жертв и начали вымогать деньги. Завладев определенной суммой, преступники сбежали, а пострадавшие смогли вызвать помощь.

Позже выяснилось, что жертвами разбойного нападения, стали начальник управления материально-технического обеспечения ГП «Зоря»–«Машпроект» Валерий Подымака, его супруга Инна и теща.

Отметим, что в сентябре прошлого года начальник Главного управления Нацполиции Сергей Шайхет в интервью «Преступности.НЕТ» говорил, что «есть предполагаемые личности участников этой группы», которые совершили нападение.