В Житомирской области браконьеры застрелили краснокнижную беременную самку лося – теперь их разыскивает полиция

В Житомирской области полиция разыскивает браконьеров, которые убили беременную лосиху.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

Егерская служба охотничьего клуба «Хантер» проинформировала инспекторов по охране окружающей природной среды, что в ночь с 15 на 16 декабря в лесу было убито животное, внесенное в Красную книгу.

На место события прибыли полицейские и сотрудники ветеринарной службы, которые осмотрели труп животного. Оказалось, что браконьеры застрелили самку лося, которая вынашивала детеныша. Животное погибло в результате огнестрельного ранения.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное дело по статье 248 УКУ («Незаконная охота»). Правоохранители ищут лиц, которые убили краснокнижное животное.

Напомним, как в зоне ЧАЭС задержали браконьеров с тушей убитого лося.